بلماضي :” بن سبعيني لاعب مهم في فريقنا.. ولكن !!”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن أهمية الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، رامي بن سبعيني الذي سيضيع لقاء العودة ضد الكاميرون.

وصرح الكوتش بلماضي لقناة النهار:” بن سبعيني لاعب مهم في تشكيلة المنتخب.

كما أوضح في المقابل:”نحن نمتلك فريق متكامل وليس الفرديات فقط،

وتابع بلماضي: “أتمنى من اللاعب الذي سيعوضه أن يكون في المستوى”.

يذكر أن، بن سبعيني سيغيب عن لقاء العودة امام الكاميرون بسبب تراكم البطاقات.