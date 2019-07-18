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بلماضي:” بن ناصر تعرض للحقرة مند ثلاث سنوات في المنتخب”

الرياضة
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بلماضي:” بن ناصر تعرض للحقرة مند ثلاث سنوات في المنتخب”
بقلم يونس رزيق

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن متوسط ميدان الخضر إسماعيل بن ناصر تعرض للظلم في المنتخب الوطني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

ونشط بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس للحديث عن المباراة النهائية التي ستجمع الجزائر، بالمنتخب السنغالي سهرة غد الجمعة قائلا:

” بما أن بن ناصر شارك في كل المباريات فهذا يعني أن لديه كل الإمكانيات للعب، هو لاعب متعطش للإنتصارات، وهو يلعب منذ 3 سنوات في المنتخب دون أن ييشارك في أي دقيقة، بن ناصر لاعب مهم بالنسبة لنا ولديه الإمكانيات ليبرهن على قدرته خلال مباراة الغد”.


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