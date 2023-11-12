بلماضي: “بن ناصر غير جاهز لكننا نتمنى لحاقه بالكان”

تحدث الناخب الوطني، جمال بلماضي، حول حظوظ لاعب نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، في المشاركة رفقة الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وقال بلماضي، في ندوته الخاصة بمواجهتي الصومال وموزمبيق ضمن تصفيات مونديال 2026: “الحديث عن عودة بن ناصر إلى المنتخب سابق لأوانه، لأنه يخضع حاليا لعمل خاص، وإن وصل إلى الجاهزية المطلوبة سيعود طبعا للمنتخب”.

وأضاف مدرب الخضر: “بن ناصر، ليس جاهزا حاليا لأنه لم يدخل في التدريبات الجماعية، ولكننا نعمل من أجل ذلك ليكون حاضرا في الكان”.