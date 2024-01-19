بلماضي: “بوركينافاسو منتخب قوي وحقق نتائج جيدة في النسخ الأخيرة للكان”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن منتخب بوركينافاسو، منافس الخضر في لقاء يوم غد السبت، ضمن الجولة الـ 2 لـ”الكان” يعتبر منافسا قويا.

وقال بلماضي: “المباراة ستكون صعبة، أمام منافس نعرفه جميعا. لكن لا يمكنني الحكم على هذا الفريق”.

وأضاف مدرب الخضر، في ندوته الصحفية الخاصة بلقاء الغد: “ما يمكن قوله إن بوركينافاسو منتخب جيد. بدليل نتائجه المحققة في النسخة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا”.