بلماضي: “بوركينافاسو منتخب قوي وحقق نتائج جيدة في النسخ الأخيرة للكان”
بقلم محمد لمين صحراوي
أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن منتخب بوركينافاسو، منافس الخضر في لقاء يوم غد السبت، ضمن الجولة الـ 2 لـ”الكان” يعتبر منافسا قويا.
وقال بلماضي: “المباراة ستكون صعبة، أمام منافس نعرفه جميعا. لكن لا يمكنني الحكم على هذا الفريق”.
وأضاف مدرب الخضر، في ندوته الصحفية الخاصة بلقاء الغد: “ما يمكن قوله إن بوركينافاسو منتخب جيد. بدليل نتائجه المحققة في النسخة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا”.
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