بلماضي: “بوقرة قام بالخيار الأمثل وأتمنى له التوفيق”
بقلم كريم تيغرمت
علق الناخب الوطني جمال بلماضي، عن رحيل مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، والوجهة الجديدة التي اختارها.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “بوقرة قام بالخيار الأمصل، ونتمنى له التوفيق في ناديه الجديد الذي يواجه عدة صعوبالت حاليا”.
كما أضاف: “أنا متأكد من نجالح بوقرة، لديه خبرة سابقة مع فريق الدحيل، والفجيرة، ويعرف ظروف العمل هناك”.
وتابع جمال بلماضي: “بوقرة في تطور مستمر، وأنا متأكد من قدرته رفقة طاقمه المساعد على تقديم أمور جيدة مستقبلا”.
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