بلماضي: “بوقرة قام بالخيار الأمثل وأتمنى له التوفيق”

علق الناخب الوطني جمال بلماضي، عن رحيل مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، والوجهة الجديدة التي اختارها.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “بوقرة قام بالخيار الأمصل، ونتمنى له التوفيق في ناديه الجديد الذي يواجه عدة صعوبالت حاليا”.

كما أضاف: “أنا متأكد من نجالح بوقرة، لديه خبرة سابقة مع فريق الدحيل، والفجيرة، ويعرف ظروف العمل هناك”.

وتابع جمال بلماضي: “بوقرة في تطور مستمر، وأنا متأكد من قدرته رفقة طاقمه المساعد على تقديم أمور جيدة مستقبلا”.