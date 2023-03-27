بلماضي :”بونجاح قام بدوره وأحيّيه على تسجيل هدف الفوز”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي بالدور الذي قام المهاجم بغداد بونجاح في الفوز والتأهل خلال مباراة اليوم امام النيجر.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “آمر ايجابي كثيرا بالنسبة لبونجاح، قام بعمله على أكمل وجه، و يجب أن يعرف انه عمله، هو التسجيل، أحيّيه و أتمنى أن يجدّد تألقه في المستقبل”

كما أضاف بلماضي “يملك الوقت، عدد من اللاعبين مثله يمرون بفترة صعبة”.

كما ختم مهندس التتويج بكان 2019 “لبعنا بمهاجمين في خطتي، من اجل الضغط أكثر على المنافس، هذه هي حالات المهاجمين يمرون بفترة تسجيل عديدة، مثلما يمرون بفترة صعبة”.

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