بلماضي: “بونجاح مركز على الخضر وغير مهتم بحادثة السد”

أكد الناخب الوطوني جمال بلماضي أن لاعبه بغداد بونجاح غير مهتم بالمشاكل التي تتداولها وسائل الإعلام القطرية بعد رميه قميص فريق السد القطري.

ومنشط بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية سيدي موسى قال فيها:

” سبق لي وأن واجهت بونجاح، إنه يملك رغبة كبيرة في الفوز، كنت أخافه في كل مباراة، لكنه في بعض الأحيان يخرج عن السيطرة، ولا يمكنه التحكم في نفسه”

وأضاف: ” بونجاح مركز على المنتخب الوطني في الوقت الحالي، وما حدث يمثل جرعة أوكسيجين بالنسبة له”

وإختتم حديثه قائلا: “كل ما أعلمه أنه يرغب في الفوز ولديه رغبة كبيرة في تسجيل إسمه في تاريخ المنتخب الجزائري”.