بلماضي: “بونجاح هدّاف من نوع خاص ولديه منافسة كبيرة على منصبه”

أشاد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، بالمهاجم “بغداد بونجاح” الذي سجل ثنائية في مباراة أمس الخميس أمام “زامبيا”.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية التي عقبت المباراة: “بونجاح هداف من نوع خاص ولديه ثقة كبيرة وهذا ما يعجبني”.

وأضاف: “الآن لديه منافسة كبيرة على منصبه فهناك سليماني، دولور وحتى سوداني يمكنه اللعب كقلب هجوم”.

وتابع: “المنافسة شرسة حول منصب قلب الهجوم، فالجميع يسجل في أوروبا في حين بونجاح يمر بفترة صعبة مع السد لكنه حاضر دائما مع المنتخب”.

وختم كلامه: “لقد سجل أمام كولومبيا وسجل ثنائية أمام زامبيا، ما يقوم به أمر رائع”.