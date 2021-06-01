بلماضي: ” تأجيل تصفيات كأس العالم لن يؤثر على اللاعبين”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة، لن يؤثر على لاعبيه، بما أنه تم تعويض هذه المباريات بثلاث لقاءات تحضيرية أمام كل من تونس، مالي وموريتانيا خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الجاري.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء، تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس ومالي.

وقال: “هناك اللاعبين الذين انتهت البطولات التي يلعبون فيها مبكرا ، وذلك ما دفعنا لاستدعائهم مبكرا، ووصل التعداد بنسبة 75% يوم أمس في إنتظار وصول اللاعبين الآخرين”.

وقال: “التدريبات تجري بطريقة رائعة تحضيرا للمباريات التي تنتظرنا ولا يجب أن نخلط الأمور.. صحيح أنه تم تأجيل التصفيات وعوضناها بثلاث مباريات تحضيرية، واللاعبون يعرفون أن لديهم الفرصة للعب والحكم عليهم بعدها”.