بلماضي: “تحطيم الرقم القياسي العالمي ليس من أولويتنا لكنه مرتبط بتأهلنا للمونديال”

رد الناخب الوطني جمال بلماضي، عن مدى رغبة وامكانية الخضر في بلوغ أو تحطيم الرقم القياسي العالمي لعدد المباريات بدون هزيمة، أين أكد بأن ذلك ليس الهدف الأساسي بالنسبة له، مقارنة بالتأهل للمونديال، دون أن ينكر الرابط القوي بين الأمرين.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “التحدي الأساسي بالنسبة لنا هو التأهل لكأس العالم، وهو ليس الأمر السهل”.

وأضاف: “تحطيم الرقم القياسي العالمي لعدد المباريات بدون هزيمة أمر كبير، رغم أننا لسنا بعيدين عن ذلك، إلا انه ليس هدفنا الأساسي”

وتابع جمال بلماضي: “إذا بلغنا هذا المستوى، وتمكنا من بلوغ أو تحطيم الرقم القياسي العالمي، هذا يعني أننا اقتربنا من هدفنا الأساسي وهو التواجد في المونديال، ما يعني أن هناك رابط قوي بين الأمرين”.

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