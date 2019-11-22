بلماضي: “تدخلات لاعبي بوتسوانا لا علاقة لها بكرة القدم”

انتقد “بلماضي” مجددا التدخلات الخشنة من طرف لاعبي “بوتسوانا” على لاعبي “الخضر” في مباراة المنتخبين الإثنين الماضي.

وقال بلماضي في تصريح للإذاعة الوطنية: “أرضية ميدان بوتسوانا لم تكن جيدة بطبيعة الحال، حتى ترويض الكرة كان صعبة على اللاعبين وطالبتهم بالتركيز على الكرة”.

وأضاف: “من الصعب أن تشارك في مثل هذه الأرضيات، حتى اختيار نوعية الحذاء الرياضي يكون مُحيّرا”.

وتابع:”أداء الحكام كان سيئا وكانت هناك تدخلات خشنة لا علاقة لها بكرة القدم”.

وختم كلامه: “تحدثت كثيرا مع الحكم الرابع، ولقطة عطال زادت الطين بلة”.