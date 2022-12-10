بلماضي :”تربطني علاقة وجدانية بمنتخب جبهة التحرير”

وصف الناخب الوطني جمال بلماضي علاقته بفريق جبهة التحرير بـ “الوجدانية”، في حواره لمجلة “الجيش” بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقال جمال بلماضي :”تربطني علاقة وجدانية بهذا المنتخب العريق، وأكن احتراما مالا يضاهي لأسلافنا، سيما جبهة التحرير العريق الذي رفع الألوان الوطنية عاليا”.

كما أضاف مدرب الخضر :”الفريق دافع عن القضية الجزائرية خلال ثورة التحرير المجيدة، وهو ما بات مرجعا في تاريخ كرة القدم العالمية”.

وختم بلماضي “نستشف أثر وأبعاد هذه الرياضة، والحقيقة أن علاقتي مع جبهة التحرير حاضرة واستلهم منها كلما استدعت الضرورة لذلك”.

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