بلماضي: “تشافي يحب كثيرا بونجاح وقد يفاجئ الجماهير”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث جمال بلماضي، عن تولي تشافي هيرنانديز تدريب نادي برشلونة، وعلاقته بالدولي الجزائري بغداد بونجاح
وصرح بلماضي: “بغداد لم نمنحه التقدير الذي يستحقه، رغم مستواه الخارق، بدليل ما أثبته في تونس، ثم قطر، ومع المنتخب الوطني”.
وأضاف: “هناك العديد من النجوم الأوروبيين الذين تنشطون حاليا في الدوري القطري، وللأسف بغداد لم يحظى بفرصة اللعب في أوروبا”.
كما أردف بلماضي: “أدرك أن تشافي يجب كثيرا بونجاح، بدليل اعتماده عليه أساسيا دائما في كل مباريات السد”.
وتابع جمال بلماضي: “تشافي هو أدرى بما يريد القيام به في برشلونة، وقد يصنع بونجاح المفاجأة بالنسبة لجماهير كرة القدم”.
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