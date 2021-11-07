بلماضي: “تشافي يحب كثيرا بونجاح وقد يفاجئ الجماهير”

تحدث جمال بلماضي، عن تولي تشافي هيرنانديز تدريب نادي برشلونة، وعلاقته بالدولي الجزائري بغداد بونجاح

وصرح بلماضي: “بغداد لم نمنحه التقدير الذي يستحقه، رغم مستواه الخارق، بدليل ما أثبته في تونس، ثم قطر، ومع المنتخب الوطني”.

وأضاف: “هناك العديد من النجوم الأوروبيين الذين تنشطون حاليا في الدوري القطري، وللأسف بغداد لم يحظى بفرصة اللعب في أوروبا”.

كما أردف بلماضي: “أدرك أن تشافي يجب كثيرا بونجاح، بدليل اعتماده عليه أساسيا دائما في كل مباريات السد”.

وتابع جمال بلماضي: “تشافي هو أدرى بما يريد القيام به في برشلونة، وقد يصنع بونجاح المفاجأة بالنسبة لجماهير كرة القدم”.