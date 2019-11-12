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بلماضي: “تصفيات الكان أولا وبعدها تصفيات المونديال”

الرياضة
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بلماضي: “تصفيات الكان أولا وبعدها تصفيات المونديال”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه يتعين على لاعبيه أن يلعبوا مباراة بمباراة ولكل حادث حديث.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية: “لدينا تصفيات كأس إفريقيا وبعدها تصفيات كأس العالم”

وأضاف: “أن تكون بطل إفريقيا فهذا يعني أنك المنتخب الذي يجب على الجميع هزيمته”.

وتابع: “تصفيات المونديال ستكون أصعب بكثير، علينا أن نحظى ببعض الهدوء فالتصفيات لم تنطلق أبدا”.

وأردف: “كنا نخسر في وقت ليست ببعيد أمام إيران والسعودية وغيرهم ويجب أن لا ننسى ذلك”.

وختم كلامه: “علينا مواصلة العمل وإسعاد الجماهير الجزائرية وهذا يمر عبر الكثير من العمل والمجهودات”.


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