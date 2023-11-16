بلماضي :”تصفيات كأس العالم صعبة لكن حققنا الأهم”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام عما قدمه لاعبوه بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام الصومال في تصفيات المونديال.

وأكد جمال بلماضي حديثه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “تصفيات كأس العالم دائما تكون صعبة، و لا اي منتخب يستطيع تسييرها بشكل جيد، كما أنه لا تستطيع تقديم مستويات وأداء ممتاز، يجب الحذر من كل شيء”.

كما أضاف بلماضي “قمنا بالعمل و فزنا وهذا هو الأمر الجيد، سيطرنا بعض الشيء على المباراة، و قمنا بأمور جيدة، زروقي لعب متوسط ميدان و قدم أداء جيد”.

وختم بلماضي “يجب الحذر ثم يجب الحذر من المنتخبات الإفريقية، تغيرت الأمور، في إفريقيا”.

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