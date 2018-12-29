بلماضي: “تعجبني فلسفة غوارديولا ومشوار زيدان لا يحتاج لتعليق”

أبدى الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، إعجابه بالفلسفة الكروية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، كما أشاد بمشوار زين الدين زيدان اللاعب والمدرب.

وفي حوار حصري لتلفزيون “النهار”، صرح جمال بلماضي: “صحيح أنني من المعجبين بطريقة وفلسفة غوارديولا، الكروية”.

وأضاف: “غوارديولا أسس لكرة قدم حديثة، في كل الأندية التي دربها على غرار برشلونة، بايرن ميونخ، وحاليا مانشستر سيتي”.

وبخصوص زين الدين زيدان، صرح بلماضي: “من لايحب زيدان؟ وخاصة مسيرته كلاعب، أما كمدرب فقد حقق مالم يفعله أحد في وقت قصير بتتويجاته برابطة أبطال أوروبا، هو لا يحتاج لتعليق”.