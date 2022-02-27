بلماضي: “تعرضت رفقة 23 لاعبا للاصابة بالكوفيد خلال تحضيرنا للكان”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أبرز الأسباب التي أعاقت توهجهم في “كان” الكاميرون، والتي كانت خلال التحضيرات لهذه المنافسة.

وصرح بلماضي: “العديد من العوامل تسببت في ظهورنا بوجه شاحب، خلال كان الكاميرون، والظروف لم تكن مواتية للحديث عنها”.

كما أضاف: “مع انطلاق تربصنا التحضيري للكان، كان لدينا خمسة لاعبين فقط بصحة جيدة، و23 لاعبا مصابا بفيروس كورونا”.

وأردف الناخب الوطني: “أنا أيضا شخصيا تعرضت للاصابة بالكوفيد بالاضافة لنصف من الطاقم الفني”.

وتابع جمال بلماضي: “طيلة فترة التربص لم نجري أي حصة تدر يبية بتعداد كامل، حتى أنا لم أحضر كل التدريبات، بسبب الكوفيد”