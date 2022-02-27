بلماضي: “تعرضت رفقة 23 لاعبا للاصابة بالكوفيد خلال تحضيرنا للكان”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أبرز الأسباب التي أعاقت توهجهم في “كان” الكاميرون، والتي كانت خلال التحضيرات لهذه المنافسة.
وصرح بلماضي: “العديد من العوامل تسببت في ظهورنا بوجه شاحب، خلال كان الكاميرون، والظروف لم تكن مواتية للحديث عنها”.
كما أضاف: “مع انطلاق تربصنا التحضيري للكان، كان لدينا خمسة لاعبين فقط بصحة جيدة، و23 لاعبا مصابا بفيروس كورونا”.
وأردف الناخب الوطني: “أنا أيضا شخصيا تعرضت للاصابة بالكوفيد بالاضافة لنصف من الطاقم الفني”.
وتابع جمال بلماضي: “طيلة فترة التربص لم نجري أي حصة تدر يبية بتعداد كامل، حتى أنا لم أحضر كل التدريبات، بسبب الكوفيد”
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