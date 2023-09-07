بلماضي: “تقديم مباراة في المستوى يتطلب توفر ظروف معينة”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، بعض النقاط التي صعبت من مهمة المنتخب الوطني في تقديم مباراة أضفل في مواجهة منتخب تنزانيا.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “كل شيئ باين.. من أجل تقديم مباراة في المستوى يجب توفر عدة ظروف على غرار أرضية ميدان جيدة”.
كما أضاف الناخب الوطني: “بالإضافة لذلك، يجب أن يكون التحكيم على أقل قدر من النزاهة، عكس ما رأيناه اليوم”.
وتابع بلماضي: “لدينا لاعبين شبان يريدون تقديم كل ما لديهم للمنتخب بدليل آدائهم اليوم، لكن في ظروف مماثلة على غرار أرضية الميدان، والتحكيم الأمور جد صعبة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/wBJAz