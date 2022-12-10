بلماضي :”تكريم الجيش شرف ومسؤولية ثقيلة”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي سعادته بالتكريم من قبل الجيش الوطني الشعبي الذي اعتبره تشريفا ومسؤولية.

كما أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي حوارا مع مجلة “الجيش” بالمركز التقني بسيدي موسى أين تطرق لعدد من النقاط.

وقال بلماضي :”تشرفت بهذه الدعوة وبعرفان المؤسسة العسكرية، و بكل ما يحمله هذا التكريم من معنى، شرف لي لكن في الوقت نفسه اعتبره مسؤولية ثقيلة لأواصل تقديم ما علي، قصد تحقيق الأهداف المسطرة مع الاتحادية “.

وأضاف بلماضي :” أما عن كرة القدم العسكرية فهي ليست وليدة اليوم، إذ بدأ مشواره مع جيش التحرير الوطني باعتباره أول فريقه للجزائر المكافحة ثم مع فريق جبهة التحرير الوطني بلاعبيه الكبار”.

كما تطرّق بلماضي إلى إنجازات رشيد مخلوفي و المدرب حميد زوبا ومختار عريبي و عبد الحميد كرمالي إلى جانب عبد الرحمان مهداوي.

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