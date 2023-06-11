بلماضي: “تهانينا لمحرز رغم شعورنا بخيبة أمل من أجله”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، تهانيه لقائد الخضر، رياض محرز، نظير تتويجه برابطة أبطال أوروبا رفقة ناديه مانسيتر سيتي.
وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “ألف مبروك لرياض محرز لقب دوري أبطال أوروبا”.
كما أضاف الناخب الوطني: “كلنا معنيون عندما يكون جزائري حاضرا ، حتى لو شعرنا بخيبة أمل لأنه لم يشارك في النهائي”.
وتابع الناخب الوطني جمال بلماضي: “رغم عدم مشاركة محرز في هذا النهائي، إلا انه ساهم في هذا التتويج، باعتباره ثالث أحسن هداف”.
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