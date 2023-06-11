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الرياضة

بلماضي: “تهانينا لمحرز رغم شعورنا بخيبة أمل من أجله”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “تهانينا لمحرز رغم شعورنا بخيبة أمل من أجله”
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وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الأحد، تهانيه لقائد الخضر، رياض محرز، نظير تتويجه برابطة أبطال أوروبا رفقة ناديه مانسيتر سيتي.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “ألف مبروك لرياض محرز لقب دوري أبطال أوروبا”.

كما أضاف الناخب الوطني: “كلنا معنيون عندما يكون جزائري حاضرا ، حتى لو شعرنا بخيبة أمل لأنه لم يشارك في النهائي”.

وتابع الناخب الوطني جمال بلماضي: “رغم عدم مشاركة محرز في هذا النهائي، إلا انه ساهم في هذا التتويج، باعتباره ثالث أحسن هداف”.

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