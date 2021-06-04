بلماضي: “توحشنا الجمهور الجزائري ونحن نلعب من أجلهم”

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي“، عن اشتياقه رفقة لاعبيه للجمهور الجزائري في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر خاصة أنه جمهور من نوع خاص دائما ما يكون بمثابة اللاعب رقم 12 للمنتخب الوطني.

وقال “بلماضي” في تصريحاته للتلفزيون الجزائري: “بصراحة نفتقد كثيرا للجمهور الجزائري واللاعبين أيضا يشعرون بذلك، خاصة أن لدينا جمهور من نوع خاص، نعلم أن الأمور متعلقة بالصحة ولكن نتمنى أن نجد الحلول”.

وأضاف: “نقول دائما أن الجمهور هو اللاعب رقم 12، لكن جمهورنا أكثر من ذلك، نحن نلعب من أجلهم، لكن عليهم أن يصبروا نوعا ما، وان شاء الله سيتم فتح الملاعب قريبا حتى نكون معا”.