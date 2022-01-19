بلماضي.. ثقتنا في أنفسنا كبيرة وعلينا إظهار ذلك فوق الميدان

جدّد الناخب الوطني جمال بلماضي، ثقته في لاعبيه، مؤكدا في المقابل ضرورة إظهار هذه الثقة فوق الميدان أمام كوت ديفوار.

كما صرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “ندرك بأننا نملك دعما كبيرا من كل الجزائريين، وهذا ليس بالأمر الجديد علينا”.

كما أضاف: “نعلم أنه يتوجب علينا إظهار كامل امكانياتنا وقوتنا فوق أرضية الملعب”. و”ندرك بأن هدف واحد كفيل بتغيير كل المعطيات”.

وتابع جمال بلماضي: “لدينا ثقة في أنفسنا، كما لديّ كل الثقة في اللاعبين، وعلينا إظهار ذلك غدا فوق الميدان بتحقيق الفوز”.

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وتجنّب الناخب الوطني جمال بلماضي الحديث عن الخسارة الأخيرة المفاجئة أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وطالب بلماضي الجميع بتفادي الحديث عن الماضي والتركيز على التفكير المستقبلي. وقال خلال الندوة الصحفية اليوم “لا يجب العيش في مرحلة الفوز الدائم. كما “يجب علينا التعلّم من الخسارة في بعض الأحيان حتى نأخذ خبرة أكبر”. وأضاف “تلقينا هدفا من مخالفة وقدمنا مستوى جيّد خلال مواجهتين”.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن الزيارة التي حظي بها رفقة لاعبيه من طرف مناصر جزائري بدوالا الكاميرونية.

كما قال بلماضي، في تصريح حصري لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “مثل هذه الخرجة تمنحنا دائما تحفيز إضافي”.

في حين تابع الناخب الوطني في ذات الخصوص: “نحن نعيش دائما مع أنصارنا منذ البداية”.

ومن جهته حرص قائد الخصر رياض محرز، على شكر الجماهير الجزائرية على دعمهم لكل عناصر المنتخب الوطني.