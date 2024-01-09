بلماضي :”ثلاثي الهجوم محرز وبلايلي وبونجاح أبانوا عن تنسيق كبير”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن جاهزية مهاجمي عدد من لاعبي الخضر لتقديم مستويات كبيرة في كان كوت ديفوار أبرزهم بلايلي ومحرز وبونجاح.

وقال جمال بلماضي في تصريح لـ “النهار” عقب مباراة بورندي ” “قمت بتغييرات عديدة، سنركز كذلك على الجانب الدفاعي. سنلعب كان كوت ديفوار مثل بقية المسابقات الأخرى، ونتوكلوا على الله”.

كما أضاف بلماضي “بلايلي أبان عن أمور جميلة في مباراة اليوم، و يسعى للتأكيد بشكل أكبر نفس الشيء بالنسبة لبغداد بونجاح، عمورة للأسف سنفتقده في أول مباراة بسبب العقوبة. أعجبني أدم وناس وسليماني كذلك، و خاصة التنسيق الذي حصل بين بونجاح محرز وبلايلي”.

وقدم بلماضي رسالة لأنصار الخضر “الأنصار أضن أن سيعجبهم الأمر، في الكان سيحضر عدد منهم وأطلب مساندتنا طبعا”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–