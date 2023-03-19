بلماضي: “جاء دور الشبان لكتابة تاريخ جديد للخضر”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الدور قد حان من أجل منح المشعل لشبان جدد، من أجل كتابة تريخ جديد للمنتخب الوطني.
وصرح بلماضي: “بالنسبلة للاعبين الشبان على غرار شعيبي، حجام، وبوعناني، الامور تسير بسرعة كبيرة بالنظر لسنهم”
كما أوضح: “لو عدنا أربعة سنوات للوراء أين حققنا كأس افريقيتا كان سن هذا الثلاثي في حدود 15 أو 16 عاما، وكانو مناصرين للمنتخب الوطني”.
كما أضاف: “هؤلاء اللاعبين جد مرتبطين من خلال ثقافتهم وتربيتهم بالجزائر، وهذه فرصة بالنسبة لهم لاثبات ذلك”.
وتابع جمال بلماضي: “العديد من لاعبينا الشبان كانوا شاهدين على تتويجنا بكأس افريقيا، والآن حان دورهم لكتابة تاريخ جديد للمنتخب الوطني”.
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