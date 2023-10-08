بلماضي: “جاهز لتقديم المساعد من أجل تطوير بطولتنا المحلية”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، جاهزيته التامة للمساهمة في ايجاد حلول من أجل تطوير البطولة الوطنية.

وصرح جمال بلماضي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أنا جاهز لمساعدة بلدنا في تطوير كرة القدم المحلية”.

كما أضاف: “مستعد للحديث مطولا ودون ملل، عن الامور الفنية المتعلقة بكرة القدم في بطولتنا المحلية بهدف تطويرها”.

وتابع جمال بلماضي: “لم أتلقى دعوة من أي طرف للحديث عن تطوير البطولة المحلية، رغم ذلك تحدثت عدة مرات عن تطوير المنشآت على غرار الملاعب، وتلقيت انتقادات لحديثي مثلا عن عشب بعض الملاعب، وعدم جاهزيتها”.