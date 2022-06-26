بلماضي حاضرا في ملعب سيق لمتابعة مباراة الجزائر وإسبانيا

تنقل الناخب الوطني جمال بلماضي إلى ملعب سيق الأولمبي لحضور مباراة الجزائر اسبانيا في منافسة. ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما ألهب حضور الناخب الوطني في المنصة الشرفية الجمهور الكبير الذي رحّب به بطريقته الخاصة. وحسبما أورده موفد النهار إلى ملعب سيق. فإن الملعب إكتظ عن اخره بالجماهير التي تسعى لتحفيز اللاعبين الشباب للإطاحة بـ “الماتادور”.

كما يذكر. أن المواجهة تجرى بين اشبال المدرب مراد سلاطني وحامل لقب منافسة ألعاب البحر المتوسط في الطبعة الماضية.

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