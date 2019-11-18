بلماضي: ” حان الوقت للتركيز على كأس العالم”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سينقل إهتمامه الآن إلى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المزمع إجراءها بقطر سنة 2022.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية المبارا تحدث من خلالها عن الفوز المحقق أمام بوتسوانا.

وقال: “من المهم جدا إنهاء سنة 2019 دون هزيمة، الآن سنباشر تحدي جديد في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وسننتظر بأريحية نتائج القرعة، وستكون أمامنا الفرصة للتحضير لمباراة شهر مارس”

“أهنئ اللاعبين لأنهم هم الذين يقومون بالعمل الرئيسي، خاصة في مباريات صعبة مثل هذه وأنا أشكرهم بزاف”