بلماضي: “حب الوطن كان “ديكليك” للتتويج بكأس إفريقيا”

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, جمال بلماضي, أنه كان يركز دوما على القيم التي غرسها فريق جبهة التحرير الوطني, بمناسبة الذكرى الـ62 لتأسيسه في 13 أفريل1958.

وتحدث بلماضي في حوار لجريدة “بطولة” عن دور فريق جبهة التحرير الوطني في تحفيز لاعبيه، واعتبر أن اللاعبين, الذين شاهدوا الفيديو, واصبحوا أبطال افريقيا بعدها بسنة, حققوا الوثبة البسيكولوجية, وافاد ايضا “بالنسبة لي, فقد حققوا الـ”ديكليك”, خاصة وأن كل شيء قيل في هذا الربورتاج. وركزنا على أمرين اساسيين: علاقتهم بالوطن وبالمنتخب. واكدنا لهم انه في حال عدم تقديمهم100% من امكانياتهم فإنهم قد خانوا أجدادهم. البعض لم يستوعب, وهذا مشكل, لانهم لم يفهموا ما معنى المنتخب الوطني الجزائري”.