بلماضي :”حدثت مشاكل في الآونة الأخيرة وهكذا تجاوزتها”

وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، النقاط على الحروف، بخصوص ما وصفه بـ”مشاكل” واجهها هو وأشباله في الآونة الأخيرة، وتجاوزوها.

و أضاف في نفس السياق :”عندما نتحدث عن نوعية الملعب، وبعض الأمور التي تم تسريبها مؤخرا، فهذه مشاكل”.

وواصل :”كان بالإمكان تفادي كل هذا، ولكن عندما أتذكر لماذا أتواجد هنا، فإني أتجاوز كل هذا، لأن الأهم هو المنتخب الوطني ونتائجه”.

ليختم :”أريد فقط، أن نبقى مع الكبار لأننا منهم”.