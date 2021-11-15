بلماضي :”حدثت مشاكل في الآونة الأخيرة وهكذا تجاوزتها”
بقلم إسماعيل عشاش
وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، النقاط على الحروف، بخصوص ما وصفه بـ”مشاكل” واجهها هو وأشباله في الآونة الأخيرة، وتجاوزوها.
و أضاف في نفس السياق :”عندما نتحدث عن نوعية الملعب، وبعض الأمور التي تم تسريبها مؤخرا، فهذه مشاكل”.
وواصل :”كان بالإمكان تفادي كل هذا، ولكن عندما أتذكر لماذا أتواجد هنا، فإني أتجاوز كل هذا، لأن الأهم هو المنتخب الوطني ونتائجه”.
ليختم :”أريد فقط، أن نبقى مع الكبار لأننا منهم”.
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