بلماضي: “حزين من أجل مبولحي لارتكابه هذا الخطأ”

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن أسفه الشديد، على الخطوة التي أقدم عليها الحارس رايس مبولحي نهاية الموسم الماضي.

وصرح بلماضي: ” نحن كلنا حزينون على قرار مبولحي باللعب في الدرجة الثانية السعودية، كون ذلك ليس مستواه”.

كما أضاف: “لقد أخطأ في تقييم وضعيته نهاية الموسم الماضي، رغم أنه كان قادرا على مواصلة مشواره في الدرجة الاولى السعودية”.

وأردف: “كنت مستاء نوعا ما منه، كون مستواه ليس في الدرجة الثانية السعودية، ولم يكن يجدر به النزول بمستواه”.

هو في ينه 34 سنة، وهناك لاعبين يشاركون في المونديال بـ37 سنة

وأضاف: “رايس ما دام لديه دائما الرغبة في تمثيل الخضر بقوة، وبالنظر لكل ما قدمه للمنتخب، وخبرته، سيكون من المؤسف التخلي عن خدماته”.

وتابع بلماضي: “صحيح حاليا هناك منافسة في منصب حارس المرمى بتواجد زغبة، موندريا، أوكيدجا، كما نتابع مردود غايا مرباح”.

وختم جمال بلماضي: “حاليا أتضامن مع رايس وأمنحه الفرصة، نظير التضحيات التي قدمها للخضر، لكن عليه العودة للمستوى العالي”.