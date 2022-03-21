بلماضي حصريا لـ “النهار”:”لهذا السبب اخترنا التربص بغينيا الإستوائية”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن أسباب اختيار التربص بمدينة مالابو بغينيا الإستوائية قبل مواجهة الذهاب أمام الكاميرون.

الرجل الأول في العارضة الفنية قال في تصريحات حصرية للنهار مباشرة بعد الوصول.

“تم اختيار مكان التربص بدقة عالية، كان يجب أن نكون بالقرب من مدينة دوالا دون أن نكون في دوالا”.

كما أضاف:”اختيارنا لمالابو يعود أيضا لتشابه الأجواء المناخية، مع الكاميرون وقرب المسافة الزمنية، حيث سنقضي 25 دقيقة فقط في الطائرة للالتحاق بدوالا”.

وختم:”التربص بمالابو سيسمح لنا بالعمل في هدوء، لو تربصنا بالجزائر وقدمنا إلى الكاميرون يوم 23 مارس كنا سنُضيع يوم من التدريبات”.