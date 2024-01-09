بلماضي :”حققنا جميع الأهداف المسطرة في تربص الطوغو”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي نجاح تربص الطوغو الذي أقامه رفقة لاعبيه تحسبا لمنافسة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق قريبا.

وقال جمال بلماضي في تصريح حصري لـ “النهار” اليوم الثلاثاء ” حققنا كل الأهداف المسطرة خلال تربص الطوغو، خاصة وأنه لعبنا مباراتين وديتين وسط أجواء إفريقية خالصة”.

كما أضاف بلماضي ” هناك دماء جديدة في المنتخب ولاعبين شباب يطمحون لتحقيق دورة مميزة”.

وأردف الناخب الوطني “سنعمل على تقديم دورة جيدة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار”.

و في الأخير قال حامل لقب كان 2019 الذي لعب بمصر “جمهورنا لاعب رقم 12 بأتم معنى الكلمة يرافقنا ويدعمنا”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–