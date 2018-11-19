بلماضي: “حققنا هدفنا الأول بالتأهل وعلينا الآن التحضير للنهائيات”

أبدى مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، سعادته بتحقيق هدفه الأول في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019، مؤكدا أن عملا كبيرا في انتظارهم استعدادا للنهائيات.

وصرح بلماضي لتلفزيون النهار: “بدأنا العمل على التأهل لهذه النهائيات، منذ أول يوم توليت فيه قيادة الخضر وسعداء بتحقيق ذلك”.

وأضاف: “الفوز في إفريقيا يمنحنا بعض الأريحية والثقة، وهو أمر ايجابي بالنسبة للفريق، لكن مزال ينتظرنا عمل كبير في المستقبل”.

وتابع: “أشكر اللاعبين على آدائهم في هذه المباراة، لطالما أظهروا رغبة كبيرة في تمثيل منتخبهم أحسن تمثيل، والفضل يعود لهم”.

وأردف: “هدفنا المقبل هو لعب كأس أمم إفريقيا وتقديم أفضل مالدينا في هذه المنافسة رغم الطروف الصعبة التي تنتظرنا هناك”.

وختم بلماضي: “كان يجب العودة لتحقيق نتائج ايجابية من خارج الديار، وأضن أننا وجدنا الطريقة الصحيحة لذلك، لكن هذا لايعني أننا سنفوز دائما في افريقيا”.