بلماضي “حليلوزيتش حر في كلامه وردي يكون فوق الميدان”

رد الناخب الوطني جمال بلماضي عن التصريحات الأخير لمدرب المغرب وحيد حليلوزيتش حيث قال

“حليلوزيتش مسؤول عن كلامه، من حقه يتكلم”.

وكان التقني البوسني قد تحدث كثيرا على تشكيلة المنتخب الوطني التي وصفها بالثرية وأثنى كثيرا على قائد الخضر رياض محرز.

وعن ردة فعله المستقبلية في شان تصريحات البوسني قال بلماضي “ردي هو فوق الميدان”

و تفادى بلماضي الحديث كثيرا في هذا الشأن بحكم الحساسية الكبيرة حادثة بين البلدين، متفاديا التفصيل في الجواب.