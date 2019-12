بلماضي خارج سباق أفضل مدرب في العالم لـ “غلوب سوكر” !

وغاب “جمال بلماضي” عن هذه القائمة التي ضمت ثلاث مدربين، ويتعلق الأمر بكل من “فرناندو سانتوس”، “تين هاغ” و”يورغن كلوب”.

يذكر أن الناخب الوطني كان ضمن المرشحين الـ 5 لهذه الجائزة التي تقام سنويا في “دبي” قبل أن يتم استبعاده رفقة “أليغري”.

🌟 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 finalists 👉 Erik Ten Hag, Fernando Santos and Jürgen Klopp

⁣⁣⁣⁠

🏆 Who do you think will lift the #GlobeSoccer award ?⁣⁣⁠

⁣⁣⁣⁠

⁠#TenHag #FernandoSantos #Klopp #nominees #coach pic.twitter.com/bv91IECoEH

