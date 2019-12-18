بلماضي خارج سباق أفضل مدرب في العالم لـ “غلوب سوكر” !

كشفت اللجنة المنظمة لجائزة “غلوب سوكر” عن القائمة المصغرة والمرشحة لجائزة افضل مدرب في العالم.
وغاب “جمال بلماضي” عن هذه القائمة التي ضمت ثلاث مدربين، ويتعلق الأمر بكل من “فرناندو سانتوس”، “تين هاغ” و”يورغن كلوب”.
يذكر أن الناخب الوطني كان ضمن المرشحين الـ 5 لهذه الجائزة التي تقام سنويا في “دبي” قبل أن يتم استبعاده رفقة “أليغري”.
🌟 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 finalists 👉 Erik Ten Hag, Fernando Santos and Jürgen Klopp
🏆 Who do you think will lift the #GlobeSoccer award ?
#TenHag #FernandoSantos #Klopp #nominees #coach pic.twitter.com/bv91IECoEH
— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2019
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