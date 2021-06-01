بلماضي: “خسارة التشامبينزليغ أمر محزن لمحرز ولنا جميعا لكن سيعود أقوى” !

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، أن “رياض محرز” لاعب من المستوى العالي ولديه قوة ذهنية كبيرة وسيعود أقوى من ذي قبل بعد خسارته لنهائي دوري الأبطال السبت الماضي أمام تشيلسي في أول نهائي له في هذه المنافسة الأوروبية.

وقال الناخب الوطني “جمال بلماضي” في ندوته الصحفية: “رياض هو لاعب من الطراز العالي، لن يأخذ على عاتقه مسؤولية خسارة نهائي دوري الأبطال، لديه معنويات مرتفعة دائما وقوة ذهنية كبيرة، سيكون حاضرا وسيلعب دور قائد المنتخب الجزائري مثلما جرت العادة”.

“خسارة التشامبينز ليغ أمر محرن بالنسبة لمحرز ولنا أيضا، لأننا كنا نود رؤيته بطل لهذه المنافسة الأوروبية”.