بلماضي: ” خويا وماخلاوهش يدخل لسيدي موسى.. فما بالك بالفتيات!”

ندد الناخب الوطني جمال بلماضي بالإشاعات التي أطلقتها بعض الأطراف أسبوع واحد قبل إنطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بعدما إتهمت بعض اللاعبين بإدخال بعض الفتيات إلى المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الثلاثاء تحدث فيها عن التربص التحضيري الذي سيجريه المنتخب الوطني والذي ستتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية أمام كل من موريتانيا، تونس، ومالي.

وقال: “شقيقي كان متواجدا في مستغانم يوم 20 جويلية 2019، وقرر التنقل إلى العاصمة حتى يلتقي بي هنا في سيدي موسى، وقال للشرطي أنني أرغب في رؤية شقيقي جمال” “الشرطي أجابه “مكاش خوك اليوم”، إرجع إلى مستغانم بعد 4 ساعات ونصف من الطريق وأنا أحيي هذا الشرطي الذي قام بعمله، وكل ما ٍأريد قوله ان أخي لم يتمكن من الدخول وهذا الشخص يقول أنه تم إدخال فتيات.. “والله ما يقدرو يدخلو””.