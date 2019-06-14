بلماضي: ” ديلور لفت إنتباهي بمبادراته الشخصية وتحضيراته الجادة”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن السبب الذي جعله يختار اللاعب “آندي ديلور” ليعوض رحيل زميله “هاريس بلقبلة” عقب تسببه في فضيحة أخلاقية.

وتحدث بلماضي عن توجيه الدعوة لهداف فريق مونبولييه الفرنسي، في حوار حيري مع “بي أن سبورت” القطرية قائلا:

“بالنسبة لإختيار ديلور، فإنه كما تعلمون فعل كل ما بوسعه من أجل الإلتحاق بالمنتخب الوطني، وذلك بمجهود شخصي لم يساعده فيه أحد، وهذا ما لفت إنتباهي وجعلني أهتم بمثل هذه المبادرات الشخصية”

“كان لي معه لقاء قبل الكشف عن اللائحة النهائية المعنية بالمشاركة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، حيث عبر عن رغبة كبيرة في حمل قميص المنتخب الوطني، سواء قبل أو بعد الكان، وأنا أقول دائما أن كل لاعب جيد يحمل الجنسية الجزائرية، فله الفرصة في مجاورة المنتخب الوطني، لذا فبعد الحادث المؤلم، الذي كان منذ يومين، وهو ما تطلب الأمر إتخاذ قرار سريع والأقدار، جعلت من ديلور الخيار الأنسب للتمثيل المشرف لألوان منتخبنا إن شاء الله”.