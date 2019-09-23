بلماضي رابع أفضل مدرب في العالم

حل مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، في المركز الرابع كأحسن مدرب في العالم لعام 2019، حسب تصنيف الفيفا.

وجاء هذا التصنيف خلال حفل توزيع جوائز الفيفا لأحسن مدرب ولاعب لموسم 2019/2018 بمدينة ميلانو شمال إيطاليا .

وإحتل الناخب الوطني المركز الرابع مناصفة مع مدرب أجاكس أمستردام الهولندي إيريك تين هاغ، بمجموع 26 نقطة .

ولم يسبق صانع ملحمة “الكان” 2019 سوى ثلاثة مدربين وهم الألماني يورغن كلوب، الأرجنتيني ماوريسيو بوكتيينهو.

وتجدر الإشارة أن مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب توج بالجائزة كأفضل مدرب في العالم وذلك بعد تتويجه بلقب دوري ابطال أوروبا.