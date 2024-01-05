بلماضي :”راض عن اللاعبين وننتظر أن تكون مواجهة بوركينافاسو قوية”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام عن اللاعبين الذين فازوا بثلاثية نظيفة أمام منتخب الطوغو ضمن استعدادات كأس افريقيا.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “الأهم في مواجهة المنتخبات غير المتأهلة إلى الكان هي تفادي الاعتداء و الخشونة ضد لاعبينا، وهذا أمر جيد”.

كما أضاف بلماضي “لعبنا بحذر و أردنا تجسيد طريقة اللعب، وأنا راضي كثيرا على اللاعبين رغم أن المنافس كان جيدا”.

وختم بلماضي عن المنافس القوي المنتظر “منتخب بوركينافاسو سنواجهه في الدور الأول، منتخب من المستوى العالي، و ننتظر أن تكون المواجهة قوية كما قدم تصفيات السابقة بشكل جيد”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–