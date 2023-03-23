بلماضي  :”راض عن الوافدين الجدد وأنتظر منهم الكثير مستقبلا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي سعادته الكبيرة إثر تقديم الوافدين الجدد لمستواهم الكبير أمام النيجر و تحقيق الفوز.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصُحفية “سأبقى أدافع على اللاعبين سواء الجدد أو القدامى، كنت أتمنى أن يدخل الوافدين الجدد بالفرحة والسعادة بالفوز وهو ما تحقّق ذلك”.

وأضاف بلماضي “لأول مرة لعبوا مع المنتخب، وقدموا مستويات جيدة، إنه أمر جيّد. بوعناني شاب و ننتظر منه الكثير، نفس الشيء بالنسبة لشايبي وعمورة”.

كما أردف: “حجام أراد البدء مباشرة في المباراة بعدما شاهد الأمور جيّدة، نملك توغاي، وقادر على الاعتماد عليه مستقبلا”.

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