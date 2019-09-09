بلماضي: “راض عن مردودنا أمام منتخب قوي”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، رضاه عن مردود لاعبيه، في الودية التي جمعتهم بمنتخب البنين، والتي انتهت لصالح الخضر بنتيجة 1-0.

وصرح بلماضي عقب هذه المواجهة: “سعيد بالمباراة بصفة عامة أين سيطرنا على المواجهة أمام فريق صعب فاز على كوت ديفوار”

وأضاف: “كان بإمكانا انهاء المباراة بنتيجة أكبر لو أحسنا استغلال الفرص التي أتيحت لنا طيلة المباراة”

وتابع: “تسرعنا في بعض الفرص، والمنافس تكتل في الدفاع وهذا ما صعب نوعا ما من مهمة لاعبينا”.

وختم بلماضي: “الملعب كان في حالة جد سيءة وهذا أثر على مردودنا في هذه المباراة، أضم أن أرضيت ملعب تشاكر أفضل لكننا راعينا سعة الملعب للإحتفال مع جماهيرنا بكأس إفريقيا”.