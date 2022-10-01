قناة النهار “بلماضي: “رانا فرحانين لإحتضان شان 2023 واتمنى التوفيق للفريق الوطني بقلم قناة النهار نشر في 01 أكتوبر 2022 - 21:50 الجزائر شارك غرِّد أرسل 1 0 رابط دائم : https://nhar.tv/m7Vfk الجزائر جمال بلماضي اقرأ أيضا الرئيس الموريتاني يستقبل الوزير الأول أيمن عبد الرحمان بعد إنتهاء أشغال اللجنة قناة النهار 15 سبتمبر قالمة: سرقة عتاد محطة الضخ تؤجل فرحة سكان ثلاث مشاتي بمشروع التزود بالمياه قناة النهار 12 سبتمبر النوي يفجر فضيحة بفيديوهات حصرية تكشف كيف يتم صناعة الأدوية من الخواص ويطالب الدولة بفتح تحقيق قناة النهار 18 سبتمبر لوحات إلكترونية وسبورة ذكية للتلاميذ..آخر التحضيرات من إبتدائية نموذجية رقمية بالعاصمة قناة النهار 21 سبتمبر سبقاق : هذه الانجازات و الانتصارات لم تأتِ من فراغ..أخلص التهاني على ما بذلتموه من مجهودات قناة النهار 14 سبتمبر "الوزير الأول :" نرجو من الخطوط الجوية أن تواكب نوعية الخدمات قناة النهار 29 سبتمبر بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب لـ30 بالمئة من النساء العقم قناة النهار 16 سبتمبر تشخيص قرابة 400 شخص مريض من أصحاب الأمراض المزمنة بالمناطق المتضررة بالحرائق في الطارف قناة النهار 14 سبتمبر دلال خير: أب يواجه شبح الموت والسبب مرض تشمع الكبد.. والعائلة تنتظر عملية للزراعة في الخارج قناة النهار 16 سبتمبر فلسطين : الدعم الجزائري..توزيع كفالات مالية على مئات الأيتام بغزة قناة النهار 25 سبتمبر