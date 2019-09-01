بلماضي “رجع الصرف” لغولام!

إستغل الناخب الوطني جمال بلماضي القائمة التي إختارها لتربص شهر سبتمبر الداخل، ليرد الصاع صاعين لمُدافعه فوزي غولام.

وفضل إبن مدينة مستغانم، عدم جلب لاعب نابولي لسيدي موسى، وهذا رغم وجود مكان شاغر في مركز الظهير الأيسر.

وتُعتبر هذه الخطوة من التقني، بمثابة رد على خريج مدرسة سانت إيتيان الذي رفض التواجد مع الخضر خلال الكان الأخيرة.

ومنح صاحب الـ43 عاما الفُرصة للصاعد إلياس شتي المُتألق منذ بداية الموسم مع الترجي التونسي، بدل جلب صاحب القذفات الصاروخية.

وكان الجميع يعتقد بأن غولام سيعود للنخبة الوطنية، نظرا لمُشاركته بمُباريات فريقه في الكالتشيو، وإصابة مُنافسه محمد فارس.

وجاء الرد قويا من مُهندس النجمة الثانية، بعدم الإعتماد على فوزي، مما يؤكد بأنه لا يزال غير راض عنه.

وسيكون البالغ من العمر 28 عاما مُطالبا بالإنتظار، بإعتبار أن جميع المُعطيات تؤكد بأن عودته للمنتخب لا تزال بعيدة المنال.

ويتذكر الجميع الندوة الصُحفية التي سبقت المُنافسة القارية الأخيرة، عندما إستعمل بلماضي عبارات قوية جدا ضد لاعبه.

وأوضح غولام حينها لطاقم للخضر، بأنه يُفضل أن يستفيد من العطلة ويُحضر للموسم الجديد مع نابولي بدل المُشاركة في الكان.