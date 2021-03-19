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بلماضي رفضه.. العيدوني يختار اللعب مع تونس

الرياضة
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بلماضي رفضه.. العيدوني يختار اللعب مع تونس
بقلم إسماعيل عشاش

إختار متوسط ميدان، نادي فيرن فاروس المجري، عيسى العيدوني، تمثيل منتخب تونس، بعدما لم تلقى نداءاته لجمال بلماضي، إستجابة من هذا الأخير.

وقرر صاحب الـ24 عاما، الإلتحاق بنسور قرطاج، رغم أصوله الجزائرية، بعدما تيقن من نيله فُرصة مع مُحاربي الصحراء.

ولم خريج مدرسة أونجي، إعجاب الطاقم الفني للخضر، نظرا للمُنافسة الشديدة في منصبه.

وكان من الإستحالة على المُشاركة في رابطة الأبطال الأوروبية هذا الموسم، مُنافسة أسماء من بن ناصر، قديورة وبوداوي.

وسيتواجد العيدوني، بداية من تاريخ الفيفا القادم، مع “التوانسة”، للمُشاركة في التصفيات المؤهلة لـ”الكان 2021”.


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