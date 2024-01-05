بلماضي :”زروقي مريض جدا وتوغاي يعاني من إصابة ليست خطيرة”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن معاناة متوسط الميدان رامز زروقي من المرض و تعرض المدافع توغاي إلى إصابة وصفها بـ “الغير خطيرة”.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “زروقي مريض جدا ومحمد أمين توغاي يعاني من إصابة على مستوى الرجل لكن ليست خطيرة، بالنسبة لنا نعمل بشكل جيد و نجهد أنفسنا في تربص الطوغو”.

وأضاف بلماضي عن تألق أدم وناس في المباراة “ادم وناس قدم مباراة جيدة و يستطيع اللعب على الجبهتين، يحب اللعب على الجانب الأيمن لكن يستطيع اللعب كذلك على الجانب الايسر”.

إلى جانب ذلك تطرق بلماضي إلى خطوة الحكم في منحه البطاقة الصفراء “أخذت البطاقة الصفراء بعد الدفاع على رياض محرز، لأني بعض اللاعبين لعبوا بشكل اندفاعي”.

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