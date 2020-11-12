بلماضي: “زيمبابوي منتخب قوي وعلينا أن نكون حذرين”

الرياضة
  • -
  • 0
بلماضي: “زيمبابوي منتخب قوي وعلينا أن نكون حذرين”
بقلم أمير بهلول

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أن المباراة أمام “زيمبابوي” لن تكون سهلة لان هذا الأخير لديه لاعبين بإمكانيات كبيرة.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية التي نشرها موقع “الفاف”:

“شاهدنا مباراتهم أمام المنتخب المصري في افتتاح “كان 2019″ ونلاحظ أن لديهم منتخب قوي”.

وأضاف: “منتخب زيمبابوي لديه الكثير من الإمكانيات ولديه العديد من اللاعبين في بطولة “جنوب إفريقيا” ولديه ايضا لاعبين في أوروبا”.

وتابع: “وأيضا هناك “كاداوري” لاعب “ليون” الذي سجل هدفين أمام “سانت إيتيان”.

وأردف: “لديهم لاعبين يمكنهم خلق الكثير من المتاعب للمنتخبّ، علينا أن نكون حذرين للغاية”.

وختم كلامه: “علينا أن لا نترك لهم الفرصة أبدا، نريد مواصلة تحقيق الانتصارات خاصة أننا لعبنا فوق أرضية ميداننا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919307

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com