بلماضي: “سأبقى لمعاينة المنتخب المحلي”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي بقائه في الجزائر خلال الفترة المقبلة، بهدف معاينته المتخب المحلي في تربصهم المقبل.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار“، عقب عودته اليوم السبت، إلى أرض الوطن، قادما من تونس: “سأبقى في الجزائر حاليا، لمعاينة لاعبي منتخبنا المحلي في تربصهم المقبل”.

وأضاف مدرب الخضر: “أنا متحمس لمتابعتهم في المباراة الودية المقبلة أمام منتخب ليبيريا، والتي تعتبر جد هامة، للوقوف على مدى إمكانية الاعتماد عليهم مستقبلا”.

يذكر أن المنتخب المحلي، بقيادة مجيد بوقرة، سيدخل في تربص تحضيري، تتخلله مواجهة ودية أمام منتخب ليبيريا.