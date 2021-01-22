بلماضي: “سأتابع 3 جولات من البطولة خلال فترة تواجدي بالجزائر”

الرياضة
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بلماضي: “سأتابع 3 جولات من البطولة خلال فترة تواجدي بالجزائر”
بقلم يونس رزيق

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه سيتابع ثلاث جولات من الرابطة المحترفة لكرة القدم خلال فترة تواجده في البطولة.

وكشف جمال بلماضي عن برنامج عمله خلال فترة تواجده بالجزائر في تصريح صحفي بمطار هواري بومدين اليوم الجمعة قائلا:

“الهدف من زيارتي اليوم هو حضور ثلاث جولات من البطولة، خلال فترة إقامتي في الجزائر، والبداية ستكون بمباراة اليوم لمولودية الجزائر أمام أمل عين مليلة”.

واضاف:”أكيد أنني أملك معلومات عن بعض اللاعبين المحليين، “هادي خدمتي”، مجيد بوقرة متواجد هنا من أجل تحضر المنتخب المحلي، وفي نفس الوقت نحن معنيون بهذا الفريق”.


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