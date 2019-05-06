بلماضي ساخرا من “دولور” :”لديه معريفة”!

الرياضة
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بلماضي ساخرا من “دولور” :”لديه معريفة”!
بقلم إسماعيل عشاش

تعامل الناخب الوطني، جمال بلماضي بحس فُكاهي مع إمكانية إلتحاق الفرنسي “أندي دولور” بصفوف “مُحاربي الصحراء” في الأشهر القليلة القادمة.

وقال عند إستضافته في “بي إن سبورتس” :”الأكيد في ما يحدث مع دولور، هو إمتلاكه لمعارف قوية داخل القنصلية الجزائرية”.

وواصل ضاحكا :”أن تتحصل على جواز سفرك بمثل هذه السرعة، ليس بالأمر الهين، لا أتذكر أن تحصلت على وثائقي هكذا”.

وألمح الرجل الأول في “الخضر”، بأن حظوظ “الغجري” ضئيلة في الحصول على مكانة داخل التشكيلة الجزائرية خلال كأس إفريقيا بمصر.


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